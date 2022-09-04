5 bin Süryani tarihi manastırda buluştu

Mardin'in Midyat ilçesinde, Süryanilerin en önemli merkezlerinden biri sayılan ve 'İkinci Kudüs' olarak görülen Turabdin bölgesindeki Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı'nda 5 bin Süryani, ayin için toplandı. Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda, Avusturya ile ABD dahil farklı ülkelerden gelenlerin katıldığı ayine; Midyat Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş ve Almanya'dan Metropolit Samuel Gümüş'ün önderliğinde, papaz ve rahipleriyle 5 bin Süryani iştirak etti. Yaklaşık 3 saat süren 'kutsal gün' ayini için özel kıyafetlerini giyen Süryani din adamları ile Şemmas rütbesindeki çocuklar, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyup Mor Gabriel için dua etti. Yurtiçinden ve dışından gelenler ise ritüellerine göre ayinin çeşitli bölümlerine eşlik edip dua etti.