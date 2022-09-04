‘Asimetrik saldırılara karşı daha cesur olalım’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Geniş katılım sağlanan kurultayda konuşan Erdoğan, lise düzeyindeki her 8 öğrenciden birinin imam hatipli olduğunu söyledi. Erdoğan, imam hatiplerle ilgili gündemleri imam hatiplilerin belirlemediğine dikkat çekip şunları söyledi: "Gündemlerimizi kendimiz belirlemiyoruz. Birisi bir şey diyecek, ondan sonra biz imam hatiplerimize sahip çıkacağız. Böyle olmaz. Biz imam hatiplere devamlı sahip çıkıyor olsak birisi bir şey dediği zaman bizim bir şey yapmamıza gerek kalmaması lazım. Çocuklarımızın anında tepki gösteriyor olması lazım. Şu anda öyle bir asimetrik kamuoyu ile karşı karşıyayız ki imam hatipteki çocuk, sosyal medyadan imam hatibi savunacak paylaşım yapmaktan çekiniyor. 1 milyon 400 bin - 500 bin çocuğun böyle bir psikolojiye sokulmasına nasıl tahammül edebiliriz. Çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız lazım."