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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:59

Bakan Soylu'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak

Bakan Soylu’dan ’Sivas Kongresi’ mesajı: Yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu mesajında, "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak" ifadelerini kullandı..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadelemizin ve İstiklalimizin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclis'imizin başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını minnet ve saygıyla yad ediyorum.

O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Ne kadar tanıdık... Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak."

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Bakan Soylu'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak
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