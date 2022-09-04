Bakan Yanık ‘Ailemizin Çınarları Yayla Sonu Şenliği’ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Andırın Belediyesi ve Akdeniz Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğinde Andırın İlçesinde düzenlenen Ailemizin Çınarları Yayla Sonu Şenliğine katıldı. Andırın Kışla Bahçesi'nde düzenlenen Ailemizin Çınarları Festivali, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Akdeniz Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Yunus Temiz, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yaptıkları açılış konuşmalarında, yaşlılarımızın sosyal aktivitelerini destekleme amacıyla bir yayla sonu şenliği düzenlendiğini ifade ederek, katılım gösteren herkese teşekkür ettiler.





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun konuşmasında "Yaşlılarımız ailelerimizin çınarı, başlarımızın tacıdır. Onların bizleri bugüne getirene kadar ne büyük zorluklar çektiğini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Bizler de kıymetli çınarlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gayret gösteriyor, onların dualarını almaya çalışıyoruz. Bu anlamlı festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.





26 Milyon hanenin tamamının ziyaret edileceğinin belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim sosyal hizmetlerdeki esas farkımız talep odaklıdan arz odaklı sosyal hizmete geçiş oldu. Eskiden vatandaş bir hizmetini görmek için, bir ihtiyacını görmek için kapı kapı kurumları gezerken biz artık vatandaşın ayağına gidiyoruz. Şimdi Ulusal Hane Ziyareti Programını başlattık. İnşallah 85 milyon vatandaşımızın, yaklaşık 26 milyon hanemizin her birine arkadaşlarımız gidecek. Önümüzdeki günlerde bu program kapsamında 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 5 bin ASDEP personelimiz toplam 15 bin personel sahaya dağılacak. 26 milyon hanenin tamamını ziyaret edeceğiz. Böylece ihtiyacı olan vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getireceğiz" dedi.





Çeşitli etkinliklerle devam eden programda, Bakan Yanık, Vali Coşkun, Milletvekilleri ve protokol üyeleri, stant alanlarını gezdiler.