Bakanlık sözcüsü Çataklı: İkinci Kandil Yunanistan’da

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Yunanistan'daki PKK kampı "Lavrion" ile ilgili detayları belgeleriyle paylaşan Çataklı, "Yunanistan, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya tahsis etmiştir. Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. İstihbari bilgilerimiz ve delillerimiz nettir" ifadelerini kullandı. "Bu kampın girişinde terör örgütünün sözde paçavrası ve teröristbaşının resmi var" diyen Çataklı, "Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Bizim PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Ancak Lavrion Kampı, gelecekte 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa o zaman ortaya çıkacak sorunla kendileri baş edebilirler mi? Bunu iyi düşünsünler" dedi.Çataklı, ağustos ayında toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, bunların 77'sinin PKK/KCK, 13'ünün de DEAŞ mensubu olduğunu belirtti. Terör örgütlerine yönelik son 4 yılda düzenlenen 560 operasyon ve 28 olayda yakalanan 1771 şüpheliden 254'ü tutuklandı. Ankara'dan çatışma bölgelerine giden Türk vatandaşlarının tamamı tespit edilirken, DHKP/C'nin FETÖ terör örgütü ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.