Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kur’an-ı Kerim’le kutlanmasını hazmedemedi!

Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir. Son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor ya? Ordu-komuta eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim ile kutlanıyor artık. Olmaz." ifadelerini kullandı.