Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kur’an-ı Kerim’le kutlanmasını hazmedemedi!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Millet Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.
Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video
CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunması gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.
Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir. Son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor ya? Ordu-komuta eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim ile kutlanıyor artık. Olmaz." ifadelerini kullandı.