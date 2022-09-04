Haberler Gündem Haberleri Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim'le kutlanmasını hazmedemedi!
Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:01 Son Güncelleme: 4.9.2022 15:41

Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim'le kutlanmasını hazmedemedi!

Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kur’an-ı Kerim’le kutlanmasını hazmedemedi!

Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlanmasını hazmedemedi, skandal ifadeler kullandı. Bu duruma tepki gösteren Can Ataklı, "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz." diyerek bir kez daha nefret kustu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Millet Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video

CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunması gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir. Son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor ya? Ordu-komuta eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim ile kutlanıyor artık. Olmaz." ifadelerini kullandı.

"CHP VE ORTAKLARININ MASKESİZ HALİDİR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, söz konusu görüntülere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li Can Ataklı, yine haddini aşmış. Can Ataklı, CHP ve ortaklarının maskesiz halidir." ifadelerini kullandı.

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Can Ataklı yine haddini aştı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim'le kutlanmasını hazmedemedi!
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