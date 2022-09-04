Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi’ni aşmak çok kolay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma." dedi.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."
"CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRU SÖYLEMİŞ"
Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli Sivas mitingi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" diye konuştu.
Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde söz konusu tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini açıkladı.