“Helalleşme” dediği bir oyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Hani bir zamanların CHP'sinin bol bol takozlar koyduğu dönemler vardı ya işte o takozlar ortadan kalkınca bu millet nelere muktedir bunu gösterdik. İktidara geldiğimizde yerli ve mili yüzde 20'ydi şimdi yüzde 80 nereden nereye, bu durarak yatarak olmuyor Bay Kemal çalışarak oluyor. Ama sağolsun Teknofest'e bir turistik seyahat yapmış orada buggy ile kendini dolaştırmışlar, inşallah ilham almıştır.Farklı kimlik, kültür ve çevrelerdenler ancak ortak paydaları Türkiye, Türk düşmanlığıdır. Türkiye'nin savunma sanayi alanında, diğer alanlarda da güçlü olmasına tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor "helalleşme". Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var.Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerinin peşinde koşan tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Milli ve yerli üretim hamlelerimizin Türkiye'yi sadece pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz.Kimlerle kol kola girerseniz girin gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfredenlerin, milletin inancına 'Orta Çağ karanlığı' diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. 2023 imtihanını da başarılı bir şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz.