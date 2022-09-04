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Giriş Tarihi: 5.9.2022 01:53

MHP lideri Devlet Bahçeli Kırıkkale'de mola verdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP lideri Devlet Bahçeli Kırıkkale’de mola verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilk mitingini “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla Sivas’ta başlattı. Sivas dönüşü Kırıkkale’de mola veren Bahçeli’yi MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Kırıkkale'de EY Park tesislerinde mola veren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet dinlenme tesislerinde bir süre Kırıkkale hakkında bilgi aldı. MHP İl Başkanı Murat Abalı, Devlet Bahçeli ve heyetine hitaben "Sizleri Kırıkkale'de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz" dedi. Değerlendirmelerin ardından Devlet Bahçeli, Kırıkkale halkına selamlarını iletti. Bahçeli'nin burada "2023'te adayımız belli, kararımız nettir. Derdimiz milli bekâmız ve egemenlik hakkımızdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de vekil sayısı ile çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir" dediği öğrenildi.

Mola sonrasında Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın daveti üzerine Devlet Bahçeli ilçe sınırları içerisinde Üniversite bölgesinde bulunan "Devlet Bahçeli Bulvarın"da araç ile gezinti yaptı. Kırıkkale'den ayrılışında ise Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a kendisini Belediye makamında ziyaret edeceği sözünü de verdi.

Yapılan görüşmenin ardından, Devlet Bahçeli'yi Ankara'ya uğurladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli Kırıkkale'de mola verdi
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