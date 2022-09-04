Türk Kızılay’dan Cezayir’e yangın desteği

44 kişinin yaşamına son veren orman yangınları için Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde insani yardım çalışmalarını yürütüyor. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulanırken çok sayıda yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun ise bölgeye tatile gidenler olduğu açıklandı. Yangının Et-Tarif kentinde ormanlık alanlara, hayvanat bahçesine ve El-Kala Milli Parkına çok büyük zarar verdiğini belirtildi.

TÜRK KIZILAY'IN CEZAYİR'DEN GELEN YARDIM TALEBİNE CEVABI GECİKMEDİ

Cezayir Kızılayı'ndan gelen yardım talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay, yangından etkilenen Cezayirli vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla ilk etapta 125 adet afet çadırı ve 1000 adet battaniyeyi bugün sabah saatlerinde Ankara/Etimesgut'ta bulunan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan askeri uçakla bölgeye sevk etti.

"GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA İNSANİ YARDIM DEVAM EDECEK"

Yardıma ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, "Ağustos ayının ikinci yarısında Cezayir'in 1000 farklı noktasında orman yangınları meydana geldi. 44 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde kişi yaralandı. Cezayir Kızılayı tarafından afet çadırı ve battaniye talebi bizlere ulaştı. Biz de bu malzemeleri ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığımızdan destek talep ettik. Cumhurbaşkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın destekleriyle bugün Ankara/Etimesgut'tan C-130 tipi bir askeri kargo uçağıyla 125 adet afet çadırı ve 1000 battaniyeden oluşan yardım malzemesini sevk ediyoruz. Uçakta iki kişilik bir afet ekibimiz var. Onlar da malzemelerimizle beraber Cezayir'e intikal edecekler. Cezayir Kızılayı ile birlikte malzemelerin teslimini ve afetzedelere ulaştırılmasını koordine edecekler" dedi. Cezayir'deki felaketin boyutunu yakından takip eden Türk Kızılay, gerekli olması durumunda insani yardımlarını ulaştırmaya devam edecek.