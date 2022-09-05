AK Partili Belediyelerden CHP’nin başarısız yönetime karşı açıklama





CHP'Lİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 2021 YILI İÇİN, MERKEZİ BÜTÇEDEN 1 MİLYAR 132 MİLYON 553 İN TL GÖNDERİLDİ

Toplantının deklarasyon metnini okuyan AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel; ''Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, günümüzde malumunuz olduğu üzere "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine dönüşmüştür. Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerli dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde, Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl güdümünde ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerindeyse şirazesi kaymıştır! Temel prensibi "iş yerine bahane üretmek" olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, son seçimlerin ardından 4. görev yılına girdiğimiz bu süreçte ne yazık ki hala, yayınladıkları 'Acziyet deklarasyonlarıyla', bahane üretmeye devam etmektedir. Yaptıkları tüm açıklamalarda, 'Hükümet bize kaynak göndermiyor' diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı yapan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yalanlarını; bugün ev sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Mavi Gözlü Kent Tekirdağ'ın CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan devlet ödeneğinden bir örnek vererek kanıtlamak ve gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Gelir Bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, AK Parti Hükümetimiz, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bbin TL göndermiştir. Öyle bir CHP'li belediye düşünün ki, beklentisinin yüzde 147'sini karşılayan AK Partili hükümete yönelik, 'AK Parti hükümeti para göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz' yalanlarıyla, iş bilmezliklerine bahane olarak hükümeti suçlasın ve bunca yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, 'Gerçekleşen Gelir Bütçesi Toplamının yüzde 91'ini' yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsun'' ifadelerini kullandı.