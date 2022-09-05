Bakanlıktan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili açıklama

DAHA ÖNCE HAZİNE ADINA TESCİLLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022'deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır.

"BELEDİYELER ADINA TESCİLİ MÜMKÜN OLMADIĞI..."

Zira kanunun 1. Maddesinde; "Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı" hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır.

Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.