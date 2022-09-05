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Giriş Tarihi: 5.9.2022 19:33

Başkan Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor

AA
Başkan Erdoğan’ın Balkan turu yarın başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Başkan Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak.

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Başkan Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor
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