SON DAKİKA HABERİ! Can Dündar hakkında yeni soruşturma

Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeniyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri yayınladığı için hakkında dava açılan Can Dündar, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ise yurtdışına kaçmıştı. Almanya'nın koruması altına giren Dündar hakkında yeni bir soruşturma açıldı.

Dündar 31 Ağustos'ta Twitter hesabından Leman dergisinin kapağıyla birlikte bir gün önce Youtube'da yayınladığı 2 dakika 17 saniyelik bir videosunu paylaşmıştı.

Dündar'ın, "Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek" başlıklı yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarının işlendiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iki suçtan Dündar hakkında soruşturma başlattı.