Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak





THY'den yapılan açıklamada, kurumun 2009'dan buyana mevzuat gereği İl genel meclisi kararıyla kiracı konumunda olduğu, aylık 3,6 milyon TL kira ödendiği, kira feshinin söz konusu olmadığı, mahkemece bu yönde bir kararın ya da başvurunun bile olmadığı hatırlatıldı.