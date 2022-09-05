Haberler Gündem Haberleri Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakim karşısına çıkacak
Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:25

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakim karşısına çıkacak

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakim karşısına çıkacak

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yarın sabah hakim karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi. Haskova İl Savcılığı, Göktaş'ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan'a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye'nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi.

Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakim karşısına çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA