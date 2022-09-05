Kabine bugün toplanıyor! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de toplanıyor. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak.
DAR GELİRLİYE EKONOMİK DESTEK
Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.
6 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR
Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı ve 6 milyon vatandaşı ilgilendirdiği öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesi TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.
FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI İLE MÜCADELE
Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.