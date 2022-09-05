Kabine bugün toplanıyor! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada

2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇLARIN SİLİNMESİ GÜNDEMDE

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor.