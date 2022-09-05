’Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’dan yanıt: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş!





Üsküdar sahile dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklamalarda bulundu.

Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda.