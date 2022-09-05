Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 5.9.2022 18:07 Son Güncelleme: 5.9.2022 18:23

SON DAKİKA: Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme

SON DAKİKA: Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

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SON DAKİKA: Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme
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