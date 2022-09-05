SON DAKİKA: Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme

Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!