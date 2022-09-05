Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan'a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
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Son dakika: İçişleri 81 ilin valiliğine genelge gönderdi