SON DAKİKA | Ordu’ya şehit ateşi düştü! Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu

Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.
Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
8 PERSONELİN BULUNDUĞU HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRAMIŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirildi.
7 PERSONEL KURTARILDI
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir."