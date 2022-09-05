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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:06 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:07

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor . MSB son olarak 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz
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