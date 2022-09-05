Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için ’oy kullanın’ çağrısı

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim kararı alındı. Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun da, çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim'de yapılacak seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu. Uzun, 6 Eylül'e kadar vatandaşların çevrim içi dilekçe doldurmaları gerektiğini, bunun yapılmaması halinde sandık başlarında yığılmalar olacağını söyledi.Kocaeli'nde yaşayanların 10 sandıkta oy kullanabileceğini ifade eden Uzun, "Gebze'de 3, Çayırova'da 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel'de birer sandığımız var. Kocaeli'de bu kez sandıklara yoğun katılım bekliyoruz. Sandık sayımızın artmış olması, oluşabilecek yoğunluğu azaltacaktır. Vatandaşlarımız mutlaka oy kullanmak için sandığa gelsinler. Çevrim içi dilekçe doldurmamış olsalar dahi sandık başındaki görevli arkadaşlarımız onlara destek olacaktır. Bütün Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarımıza çağrımız, çevrim içi dilekçe doldurmalarıdır" dedi. Bulgaristan, Türkiye ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarn seçime katılarak istikrarı sağlayabileceğini belirten Uzun, "Bu defa umarım Bulgaristan daha uzun vadeli parlamentoya kavuşacaktır" diye konuştu.Eski komünist diktatör Todor Jivkov'un inisiyatifinde girişimler ve kanlı baskı sonucu 1 milyon Türk ve Müslümanın isimlerinin zorla değiştirilmesi ve dini ibadetlerinin yasaklanmasının ardından, Haziran 1989'da Türkiye Bulgaristan'daki yaklaşık 400 bin göçmene kucak açtı. Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor.