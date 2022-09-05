Üniversitelere ek yerleştirme 7 Eylül’de

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. Adaylar, tercihlerini 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov. tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.