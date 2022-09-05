Van Gölü’nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı



"Van Gölü, etrafındaki volkanik yapıların çıkarttıkları lavların bundan yaklaşık 200 bin yıl önce akarak bir set oluşturması sonucunda oluşmuş bir göldür. Göllerin ölümü de buna benzer fiziksel etkilerle olabileceği gibi bunun yanında tabii insani etkilerle de olabilir ama daha çok gölleri besleyen derelerin, nehirlerin taşıdıkları katı maddelerin sebep olduğu bir sediman (dip çamuru) tabakasının oluşumu sonucunda göller dolar ve göllerin ömürleri bu şekilde biter. Sediman, aslında nehirlerle taşınan ve içerdikleri yüksek organik ve inorganik maddeler sebebiyle göllerdeki ekosistemler için aslında besleyici nitelikte olan bir malzemedir. Ama belli bir seviyenin üstüne çıktığı zaman bu maddeler göldeki canlılar için olumsuz etkilere sahip olabilir. Sedimanın gölden uzaklaştırılması işlemine biz dip taraması çalışması diyoruz. Aslında bu gölün ömrünü uzatmak için yapılan bir ameliyat gibi düşünülebilir."

"VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDE KÖTÜ KOKUYA ENGEL OLDUK"

Van bölgesi üzerindeki özellikle çok önemli iki tane faaliyetin buradaki dip taramasını zorunlu hale getirdiğini belirten İşçen, "Bu faaliyetlerden biri yıllardır Van merkez ve çevredeki ilçelerin atık sularının arıtılmadan göle deşarj edilmiş olmasıdır. Bir diğeri de göle çok yakın konumda bulunan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların göle kontrolsüz bir şekilde bırakılmasıdır. Bu iki kaynaktan gelen yüksek organik kirlilik bu bölgede ve özellikle sahil şeridinde yüksek miktarda çamur oluşumuna sebep olmuştur. Bu çamur da çok uzun süreden beri burada biriktiği için çok sert ve katı bir hal almıştır. Burada biriken çamur gölün su kalitesinin bozulmasına sebep oluyor." dedi. Ayrıca görsel açıdan ve yaz aylarında özellikle sıcak etkisiyle koku problemi yaşandığını da sözlerine ekledi.

"VAN TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB'NİN KURULMASINI SAĞLADIK"

Hayvancılık faaliyetlerinin Van Gölü'ne çok yakın yerde kontrolsüz bir şekilde yapıldığını vurgulayan İşçen, "Temmuz ayındaki rakamlara göre Van Gölü kıyısındaki 576 adet ahırın yıkımını gerçekleştirdik. Van tarıma dayalı ihtisas OSB'nin kurulumunu sağladık. Şu anda ihtisas OSB'nin bütün hazırlıkları tamamlandı. Buradaki hayvancılık faaliyetleri İhtisas OSB'nin içerisinde çok daha etkin ve entegre bir çevre yönetimini sağlayacak şekilde devam edecek." dedi.