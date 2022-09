5.5 milyon kişi icradan kurtuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık yaptı. Külliye'de 2 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Ülkemize yönelik tacizleri artıran Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.Enflasyon en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehdidi ile mücadele ediyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz.Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Son 2 yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla toplam istihdamın, tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması bu anlamdaki hedeflerimize de ulaştığımızın ispatıdır. Merkez Bankası rezervlerinden milli gelir hesaplarına kadar her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür.Vatandaşlarımıza yaptığımız kendi paramıza sahip çıkma çağrımız hamdolsun çok önemli bir karşılık bulmuştur. Kur Korumalı Mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine kadar ulaşan vatandaşımızın yabancı para hesap tutarları geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir.Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pekçok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz. Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan orta vadeli program bu mücadelenin yol haritasıdır.Kamu açıklarını azaltma, bütçe dengelerini güçlendirme yönünde sürekli tahkim edeceğiz. Yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi de orta vadeli programın önemli unsurları arasındadır. Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.Her şeye rağmen satın alma paritesi itibarıyla ülkemizin dünya milli gelir sıralamasında 11'inciliğe yükselmesini önemli başarı olarak görüyoruz. Toplam milli gelir sıralamasında dünyada ilk 10'a gireceğimizin çok uzak olmadığına yürekten inandığımı söylemek isterim.Meclisimizin de takdiriyle yürürlüğe girecek 2023 bütçemizi ülkemizin hedeflerine doğru atmış olduğumuz yeni ve önemli adımların zemini kılmak istiyoruz. Ne seçim süreci, ne iç ve dış gelişmenin 85 milyonun geleceği bakımından kritik öneme sahip programı ve bütçe dengelerini bozmasına rıza göstermeyeceğiz.İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın meclis grupları adımını atacaktır.2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık.(Doğalgaz tüketim desteği) Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır.Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza temmuzda 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan ağustos ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.Pakistan'ın önemli kısmını sular altında bırakan sel felaketi hepimizin yüreğini dağlamıştır.Sağlıktan gıdaya, altyapıdan iskana kadar Türkiye ve Türk Milleti olarak kayıtsız kalmadık. İçişleri, Çevre ve Şehircilik bakanlarımız bizzat bölgeye giderek yerinde gördü ve incelediler. AFAD Başkanlığımızın koordinasyonluğunda 50 bin çadır, 100 bin gıda ve temizlik kolisi hazırlandı.Oluşturulan hava köprüsü, iyilik trenleriyle Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarana kadar elimizdeki imkanları kendileriyle paylaşmayı sürdüreceğiz. Toplam 500 bin gıda kolisini her hafta 2 tren kaldırarak 14 seferde Pakistan'a ulaştırmak hedefimizdir.