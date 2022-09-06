Adnan Oktar davasında yeniden yargılama!

Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın ardından 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti.





YENİDEN TUTUKLANDILAR

Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuş, dava dosyası da yeniden yargılama yapılması için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.





SİLİVRİ CEZAEVİNDE HAREKETLİ ANLAR

Yeniden yargılama bugün Silivri Cezaevi girişinde bulunan duruşma salonunda yapılıyor. Sanıklar ve müştekiler duruşma salonunda toplanıyor.