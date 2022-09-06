Ankara emniyetinden “Ahsen” operasyonu

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, işyerleri ve inşaatlarda gerçekleşen 41 hırsızlık olayına yönelik kapsamlı çalışmasında 16 kişilik grubun yaptığını belirledi. Ekipler çalışmasında şebekenin çaldıkları araçları veya çalıntı, icralık olan araçları satın alarak bu araçlara internet üzerinden tespit ettikleri aynı marka ve modelde araçların plakasını basıp her olayda farklı plaka ve farklı araçları kullandıklarını tespit etti.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Hırsızlık şebekesinin, işyeri, şantiye, inşaat alanı, market gibi yerlerden kablo, playwood, el aletleri, inşaat malzemesi eşyaları çaldıkları, bu malzemeleri ortak çalıştıkları hurdacılık yapan T.E. isimli kişiye sattıkları ortaya çıktı. Hurdacı T.E.'nin de malzemeleri piyasaya sürdüğü, 41 ayrı hırsızlık olayında müştekileri 3 milyon lira maddi zarara uğrattıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin sık sık cezaevine girmelerine rağmen hırsızlık yapmaya devam ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık suçunu geçim kaynağı, meslek ve adrenalin tutkusu için yaptıkları anlaşıldı.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hırsızlık şebekesini takibe alan ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 adrese eş zamanlı yaptıkları 'Ahsen' operasyonunda 2'si çocuk toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin ikamet ve işyerlerinde yaptığı arama toplamda 6' sı kurusıkı olmak üzere 7 tabanca ve şarjör, 1 laptop, 2 cep telefonu, 1 şarjlı matkap, 1 kompresör, 1 daire testere, 1 satır ele geçirdi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerin tamamına yakını hırsızlık olmak üzere, S.Y.' nin 134, Y.Y.' nin 70, H.Y.' nin 54, A.K.' nin 46, Ö.Y.' nin 42, İ.Y.' nin 41, D.K.' nın 36, S.A.' nın 33, F.K.' nın 26, S.K.' nın 24, İ.T.' nin 18, Y.C.' nin 9, T.E.' nin 8, M.Y.' nin 5, T.Ü.' nün 5, M.B.'nin 5, S.D.' nin 5 olmak üzere toplam 561 suç kayıtlarının olduğu, şüphelilerden üçünün 9 hırsızlık, 2 tehdit olmak üzere 11 suçtan mahkemelerce arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildi