Askeri helikopter düştü: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekât bölgesinde önce gece saatlerinde teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalan Sikorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurmuştu. Helikopter içerisinde yer alan 8 personelin 7'si kurtulurken Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit düştü.Milli Savunma Bakanlığı tarafından, kaza kırım olayı hakkında yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit harekât bölgesinde Sikorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri yer almıştı.Bakanlık tarafından yapılan son açıklama ile arama kurtarma faaliyetleri devam eden askerin Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti olduğu ve şehit düştüğü kaydedildi. MSB tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2022 tarihinde, Sikorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Şehidin Ordu Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesi ise acı haberle yıkıldı. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize 1.5 ay önce kendisi gibi asker olan kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.