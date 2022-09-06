Bakan Özer’den önemli açıklamalar: 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü piyasamız var

"710 BİN ÇIRAK VE KALFANIN OLDUĞU BİR İŞGÜCÜ PİYASAMIZ VAR"



Metal fabrikasında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Uzun yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili Türkiye'de çok şikayet vardı, 'Aradığım elemanı, çırağı, kalfayı bulamıyorum' şeklinde şikayetler vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızca kat sayı uygulaması 2012'de kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Biz de mesleki eğitimi çok daha iyi bir düzeye getirmek için çok önemli projelere imza attık. Yapılan değişikliklerle çırak, kalfa ve usta sayısında çok ciddi bir artışa vesile olduk. Kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak, kalfa varken bugün itibariyle 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü piyasamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar bu rakamı 1 milyona çıkartacağız" dedi.