Başkan Erdoğan Balkan turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın Balkan turu sırasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Erdoğan'a, gezisinde Türk iş insanları da eşlik edecek. Özellikle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalara imza atılması bekleniyor.Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'daki temaslar sırasında enerji alanında yeni işbirliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu temaslar sırasındaki son dönemlerde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayacak. İkili ilişkileri 30'uncu yılına giren Türkiye-Hırvatistan arasında da ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret hacminin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hırvatistan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuna hak vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretten memnun olan ülke halkı, bu ziyaretin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor. Saraybosnalı İzet Medzedovic, "Tabii ki ziyaretinden mutluyum ve bu önemli bir durum. Erdoğan, bölgedeki tüm ülkelerde saygıyla karşılanıyor" diye konuştu. Amar Karadzic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye ile iyi ilişkilerin, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ve sorunları çözebileceğini düşündüğünü belirterek, "Erdoğan, çok önemli bir kişi ve Bosna Hersek, Sırbistan ve diğer bölge ülkelerine yapacağı ziyaret, ekonomi ve huzur açısından çok önemli" dedi. Salahudin Nezirovic de, "Kimin dostumuz olup olmadığını iyi düşünmemiz lazım. Herkes dostumuz gibi davranıyor ama aslında dostumuz değiller. Erdoğan bizim hakiki dostumuz" ifadelerini kullandı.