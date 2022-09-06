CHP’ye siyah çelenkli protesto

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik açıklamaları nedeniyle CHP'ye siyah çelenk bıraktı. CHP Genel Merkezi önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler adına Vakıf Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ve İkinci Başkan Gazi Kaan Şimşek açıklama yaptı.Aylar, açıklamasında Kılıçdaroğlu'na "Bu topraklara, bu vatana ve bu bayrağa ait hangi değer varsa karşısında duran bir siyasi hareket ve onun genel başkanı milli olabilir mi?" diye sordu.CHP Genel Başkanı ve parti yönetimine karşı 252 şehit ve 2 bin 734 gazi adına CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınamaya ve CHP'yi yerli ve milli bir duruş sergilemeye davet etmeye geldiklerini belirten Aylar, "Bu oyunlardan vazgeçin, bu dili bertaraf edin, ay yıldızın altında bu vatan için dimdik durun" çağrısında bulundu. Açıklamaların ardından şehit yakınları ve gaziler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PYD, işbirlikçi CHP' sloganları eşliğinde, üzerinde vakfın isminin yazılı olduğu siyah çelengi CHP Genel Merkezi önüne bıraktı.