Ödüllü rahibe köyünde sumak topluyor

Tam 36 yıl sonra Almanya'dan Mardin'in Midyat ilçesindeki İzbırak Köyü'ne geri dönen Süryani rahibe Hatune Doğan, bağ ve bahçe işleri yaparak günlerini geçiriyor. 1985'te henüz 14 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç eden Doğan, Türkçe ve Süryanice'nin yanı sıra 12 dil daha öğredi. Rahibe olarak 40'tan fazla ülke gezdi, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım elini uzattı. Süryanice ve Almanca 22 kitap yazan Doğan, insani yardım faaliyetleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı. Doğan, bölgenin terörden arındırılmasının ardından köyüne döndü.Rahibe Doğan, bugünlerde köyde bağ bahçe işleriyle uğraşıyor. Akrabalarıyla birlikte babasından miras kalan tarlada yetişen sumağı özenle toplayan Doğan, daha sonra bu sumağı güneşte kurutmaya bırakıyor. Doğan, çocukken ailesiyle birlikte zaman geçirdiği günlerin hasretini Süryanice ilahiler okuyarak dindirmeye çalışıyor. Bir yandan da yeni bir fıstık ve üzüm bahçesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğan, "Cumhurbaşkanımız 'Süryaniler dönsünler' diyor. Şimdi dönüyoruz. Köydeki evleri onarıyoruz. İzbırak Köyü'nde 17 ev olduk. Şu an sumak topluyoruz. Bizim ailenin mirası. Çok şükür burada özgürlük var, eskisi gibi değil" dedi.