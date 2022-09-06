Otoparkların tepki çeken ’etkinlik’ tarifesi

"3 SAATLİĞİNE 150 LİRA VERDİM"

Hüseyin Türkoğlu ise etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin çok fazla arttığını ifade ederek, "Aracımı özel otoparka bıraktım, maç günü olduğu için 3 saatliğine 150 lira verdim. Normalde gelsek 20 lira ama maç günü buraların kapanmasından dolayı yüksek veriyoruz" diye konuştu. Maç izlemeye gelen Fatih Düzen, "Aracımı İSPARK'a bıraktım. Fiyatlarına baktım ortalama fiyatları 40-60 lira arası" dedi.

"MAÇ GÜNÜ OTOPARK FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKIYOR"

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise şunları söyledi: "Konser günleri buraya hiç gelmeyin, otopark fiyatları uçtu artık. Ya yürüyeceksiniz ya da skuter kullanacaksınız başka yolu yok. Maç günü otopark fiyatları 2 katına çıkıyor"

Öte yandan İSPARK yetkilileri 'etkinlik' tarifesiyle ilgili açıklama yapmak istemedi.