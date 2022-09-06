PKK’lı 4 terörist eylem hazırlığında yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır'da darbe indirildi. Eylem hazırlığındaki 4 terörist, Silvan ilçesindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada savunma tipi el bombası ve tabanca ele geçirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi