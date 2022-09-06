Semra Güzel ile aynı araçta yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i (38), M.Ş. isimli bir kadının nüfus cüzdanı ile İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Gitmeyi planladığı Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan ve saçlarını kızıl renge boyayarak polislerden saklandığı ortaya çıkan Semra Güzel'in yakalandığı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



Semra Güzel'in güvenlik güçlerine yakalanmamak için saçını kızıl renge boyattığı ve kılık değiştirerek kamufle olmaya çalıştığı ifade edilmişti. Semra Güzel'i Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçırmayı planladıkları iddia edilen, Semra Güzel ile aynı araçta gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan diğer iki kişi de adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri ve sorgusu tamamlanan Semra Güzel de geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.