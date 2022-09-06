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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Sevdası mahşere kaldı

İHA
Sevdası mahşere kaldı

Şehit Ömer Faruk Civelek’in nişanlısı yürekleri dağladı. Düğün davetiyesiyle birlikte yaptığı paylaşım yasa boğdu: “Hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin”

Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı. Şehidin nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, sosyal medya paylaşımında, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerine yer verdi.



Geçtiğimiz temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünyaevine girecekti. Kocaeli'nde oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerine yer verdi.
Çelikçioğlu'nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.

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Sevdası mahşere kaldı
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