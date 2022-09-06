SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha fazla artırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bizlere açtılar. Biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürüme az önce gerekli talimatı vedim ve süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler.

KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ

Bu projeyi yalnızca bölge ülkelerini değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak değerlendiriyorum. Ziyaretimizle bu stratejik projeye yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık.