Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bosna Hersek İş Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin1 milyar doları aşmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Etnik ve dini temelli ayrışma acıdan başka sonuç vermez. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Bosna Hersek ile ilişkilere her zaman özel bir önem verdik.

2022 TİCARET HACMİ HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimiz yüzde 15 artışla, 627 milyon dolar oldu.

2022 sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Her alanda Bosna Hersek'in yanında olduğumuzun ve yanında olacağımızı tekrar belirtmek istiyorum.

Bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.