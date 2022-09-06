SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 7 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nişn kuzeyinde 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.