Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:58 Son Güncelleme: 6.9.2022 10:59

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 7 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nişn kuzeyinde 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz
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