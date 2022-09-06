Suriye sınırında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ile mücadelesi son hızı ile devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadaleri yer aldı.