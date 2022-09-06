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Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:48

Suriye sınırında 7 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ile mücadelesi son hızı ile devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadaleri yer aldı.

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Suriye sınırında 7 terörist etkisiz hale getirildi
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