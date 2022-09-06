Yakalanan PKK’lının HDP bağı ifadeden çıktı

Operasyon İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dolayı aranması bulunan "Delil" kod adlı Hüsamettin T., İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.