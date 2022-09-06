Yanan köyümüz küllerinden doğdu

Türkiye geçen yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.Afet sonrası yaraların sarılması için devlet seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi. Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşılık evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Yeni konutlar, mağdur ailelere teslim edildi. Modern evlerine kavuşmanın ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmenin mutluluğunu yaşayan aileler, SABAH'a konuştu.10 yaşından beri çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mithat Akça (64), Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde Akça'ya traktörünün yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. Akça, 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu. Geçtiğimiz günlerde de yeni evine yerleşen Akça, "Yangın, 25 dakika içinde tüm köyü küle çevirdi. Yangından sonra köyümüze gelen Cumhurbaşkanımız 'Sana yeni traktör göndereceğim' dedi ve traktörüm geldi. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden razı olsun. Bir daha böyle felaket göstermesin" ifadelerini kullandı.Hayvancılıkla uğraşan ve binbir emekle yaptığı evini yangında kaybeden Süleyman Özcan (55), "Devletimiz bir gün içinde köyümüze geldi. A'dan Z'ye her şeyden yardım geldi. Yeni evlerimize kıymet biçemeyiz. O kadar güzel, o kadar özel yaptılar. İçi dışı çok kaliteli oldu. Devletimizin bize yaptığı destek çok değerli, paha biçilmez" diye konuştu. Lise öğrencisi Fatih Tunç (17) ise, "Babamın 50 yıllık emeği saatler içerisinde gözümüzün önünde yandı. Çok büyük bir felaketti. Motorum da yandı. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız bana bir motor verdi. Destek veren herkese çok teşekkürler" dedi.42 yıldır şoförlük yaparken yangın sonrası işini bırakmak zorunda kalan Rıfat Akça (68), yangın günü devletin yanlarında olduğunu belirterek, "Afetten 3 gün sonra 50 bin lira yardım aldım. Evlerimiz çok güzel oldu. Köyümün böyle olacağı hiç aklımdan geçmemişti. İlk başta tanıyamadım. Eski evimin mazisi, hatıraları vardı. Ancak yeni evim çok ferah ve çok geniş" dedi.36 yıllıkevli Urkıya Özen (62) ve Ahmet Özen (64) çiftinin de tüm birikimleri, yangında bir saat içinde küle döndü. Devlet yetkililerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Urkıya Özen, "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.