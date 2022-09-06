Yolda kalan otobüslerin İBB’ye maliyeti ortaya çıktı! Faturası ağır oldu

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal daha gün yüzüne çıktı.
İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi.
3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE
İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı.
3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.
177 OTOBÜS HURDAYA ÇIKTI
İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.
İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi.
İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.