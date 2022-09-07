7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde güvenlik güçlerine taciz ateşinde bulundu. Fırtına obüslerin de desteği ile komandoların yaptığı nokta operasyonda, 7 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olan 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.