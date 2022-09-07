Son dakika: Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"SIRBİSTAN İLE TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ticaret hacmimiz rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum.