Bizim aydınlarımız Balkan Katliamı’nı neden hatırlamaz?

Sırpların, Bulgarların 93 Harbi ve Balkan Savaşları'nda yaptıkları etnik temizlik için üzüntülerini dile getirdiklerini, özür dilediklerini gördünüz mü?

Ne üzülmesi, Türk, Müslüman katliamlarını ulusal bayram olarak kutluyorlar!

Oysa birçok tarihçi Balkan isyanları ve savaşlarını etnik temizlik olarak görüyor.