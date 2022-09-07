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Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:15 Son Güncelleme: 7.9.2022 10:17

Bizim aydınlarımız Balkan Katliamı'nı neden hatırlamaz?

MEVLÜT TEZEL
Bizim aydınlarımız Balkan Katliamı’nı neden hatırlamaz?

Mevlüt Tezel 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili uluslararası arenada Türkiye aleyhinde kullanılmasına varacak kadar abartılı çıkışlarıyla dikkat çeken aydın kitleye seslendi. "Bizim aydınımız 6-7 Eylül olaylarını hatırlamayı, tartışmayı seviyor" diyen Tezel "Peki, siz hiç Yunanların, 25 binden fazla Türk ve Müslümanın katledildiği Mora Katliamı için özeleştiri yaptıklarını gördünüz mü?" diye sordu. İşte Tezel'in yazısından öne çıkanlar...

Yine medyada ve sosyal medyada 6-7 Eylül olayları anıldı, paylaşımlar yapıldı.
Daha önce de yazdım; bu olayları tezgâhlayanların asıl amacı ekonomik hesaplaşmaydı!

Osmanlı'dan beri ticareti Rumlar ve Yahudiler yaptığı için, sermayenin çoğu onlardaydı. Ama büyük imtiyazlar tanınan gayrimüslimler, Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran ayaklanmalara zemin hazırlamış, çeteler kurmuş ve katliamlar gerçekleştirmişti.

İstanbul'da ve İzmir'de işgal kuvvetlerini büyük sevinçle karşılayan da onlardı.
6-7 Eylül olaylarının asıl amacı ülkedeki Rum-Yahudi sermayesinin millileştirilmesidir. Tabii amaç, yaşanan insanlık ayıbını haklı çıkarmaz! Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı.

Bizim aydınımız 6-7 Eylül olaylarını hatırlamayı, tartışmayı seviyor. Aydın dediğiniz özeleştiri yapan insandır zaten.
Peki, siz hiç Yunanların, 25 binden fazla Türk ve Müslümanın katledildiği Mora Katliamı için özeleştiri yaptıklarını gördünüz mü?

Sırpların, Bulgarların 93 Harbi ve Balkan Savaşları'nda yaptıkları etnik temizlik için üzüntülerini dile getirdiklerini, özür dilediklerini gördünüz mü?
Ne üzülmesi, Türk, Müslüman katliamlarını ulusal bayram olarak kutluyorlar!

Oysa birçok tarihçi Balkan isyanları ve savaşlarını etnik temizlik olarak görüyor.

1821-1922 yılları arasında 5.5 milyon Müslümanın Avrupa'dan sürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının öldürüldüğü ya da kaçarken hastalık, açlık sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında ise Anadolu'da 2.5 milyon Müslümanın öldüğü düşünülüyor.
Bizim kadar atalarına yapılan katliamları unutan ama kendi hatalarını unutmayan, özeleştiri yapan ve sürekli dünyaya hatırlatan aydın kitlesine sahip bir ulus yoktur herhalde.

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Bizim aydınlarımız Balkan Katliamı'nı neden hatırlamaz?
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