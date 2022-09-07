Bizim aydınlarımız Balkan Katliamı’nı neden hatırlamaz?

Yine medyada ve sosyal medyada 6-7 Eylül olayları anıldı, paylaşımlar yapıldı.
Daha önce de yazdım; bu olayları tezgâhlayanların asıl amacı ekonomik hesaplaşmaydı!
Osmanlı'dan beri ticareti Rumlar ve Yahudiler yaptığı için, sermayenin çoğu onlardaydı. Ama büyük imtiyazlar tanınan gayrimüslimler, Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran ayaklanmalara zemin hazırlamış, çeteler kurmuş ve katliamlar gerçekleştirmişti.
Bizim aydınımız 6-7 Eylül olaylarını hatırlamayı, tartışmayı seviyor. Aydın dediğiniz özeleştiri yapan insandır zaten.
Peki, siz hiç Yunanların, 25 binden fazla Türk ve Müslümanın katledildiği Mora Katliamı için özeleştiri yaptıklarını gördünüz mü?
Sırpların, Bulgarların 93 Harbi ve Balkan Savaşları'nda yaptıkları etnik temizlik için üzüntülerini dile getirdiklerini, özür dilediklerini gördünüz mü?
Ne üzülmesi, Türk, Müslüman katliamlarını ulusal bayram olarak kutluyorlar!
Oysa birçok tarihçi Balkan isyanları ve savaşlarını etnik temizlik olarak görüyor.
1821-1922 yılları arasında 5.5 milyon Müslümanın Avrupa'dan sürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının öldürüldüğü ya da kaçarken hastalık, açlık sonucu öldüğü tahmin ediliyor.