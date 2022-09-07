Terör örgütü PKK’ya operasyon! İstihbarat ve Terör Polisleri İstanbul’da yakaladı…

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri; Diyarbakır'da kırsalda bölücü terör örgütü PKK'ya ait örgütsel içerikli bazı dökümanlar ele geçirdi. 18 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Mehmedil mezrasında bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gizlendikleri bir noktada ele geçirilen dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; bölücü terör örgütü PKK üyesi "Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S.'nin sicil bilgileri de bulundu.

TUTUKLANDI

Teröristin İstanbul'a gelmiş olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fırat S.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti ve Fırat S., Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.