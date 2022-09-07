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Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:35

Terör örgütü PKK'ya operasyon! İstihbarat ve Terör Polisleri İstanbul’da yakaladı…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütü PKK’ya operasyon! İstihbarat ve Terör Polisleri İstanbul’da yakaladı…

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gizlenmek için kullandıkları bir mezrada ele geçirilen dokümanlardan bilgileri çıkan bölücü terör örgütü PKK üyesi teröristin İstanbul’a geldiğini tespit etti. “Seyit Dilsöz” kod adlı terörist Fırat K., İstanbul Emniyeti’nin operasyonuyla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri; Diyarbakır'da kırsalda bölücü terör örgütü PKK'ya ait örgütsel içerikli bazı dökümanlar ele geçirdi. 18 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Mehmedil mezrasında bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gizlendikleri bir noktada ele geçirilen dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; bölücü terör örgütü PKK üyesi "Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S.'nin sicil bilgileri de bulundu.

TUTUKLANDI

Teröristin İstanbul'a gelmiş olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fırat S.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti ve Fırat S., Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Terör örgütü PKK'ya operasyon! İstihbarat ve Terör Polisleri İstanbul’da yakaladı…
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