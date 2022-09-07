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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Bosnalılardan coşkulu karşılama: Hoş geldin Reis

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Bosnalılardan coşkulu karşılama: Hoş geldin Reis
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek ziyareti Bosnalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Saraybosna Başçarşı'da "Hoşgeldin Reis" yazılı afişler asıldı. Morica Han'ı ziyaret eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi işadamları da alkışlarla karşılandı.



Bu arada Bosna Hersek'te seçim heyecanı yaşanıyor. 2 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı konsey üyeliği ve milletvekili seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı konsey üyeliği seçimlerinde Boşnak, Sırp ve Hırvatları temsil eden üç aday 4 sene boyunca dönüşümlü olarak ülkeyi yönetecek. Cadde ve sokaklarda siyasi partilerin adaylarını tanıtan afişler yer alıyor.
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Bosnalılardan coşkulu karşılama: Hoş geldin Reis
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