CHP’li tosuncuğun mağdurları savcılığa koştu

CHP'li Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diken hakkında başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı. Diken'in yurtdışından ucuza altın getirdiği, burada yüklü miktarda kârla sattığı ve işlettiği para sonrası faizi mağdurlara anapara ile verme iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.Savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kâr dağıttığını öne sürdü. Diken, "Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kâr adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım" diyerek kendisini savundu.Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, "Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurtiçinde satarak büyük paralar kazandığını, istersem bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ben 100 bin lira, kardeşim Elem Göbel yarım milyon lira verdi. Bunun karşılığında bize senet imzalayarak vermişti. Bir süre sonra paramızı geri istedik, paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro verdiğini, o paradan da faiz alacağımızı söylemişti. Biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi" dedi.Mağdurlardan Galip Meydan da aynı yöntemin kendisine uygulandığı belirterek, "Kendisine 1 milyon 300 bin lira verdim. Kâr payını düzgünce ödedi. Ardından paramın tamamını istediğimde kendisine ulaşamadım. Milyonlarca lira verdik geri alamadık" diye konuştu. Mağdur Pembe Hokka ise Diken'i CHP Eyüp İlçe Başkanlığı'nda faaliyet göstermesi nedeniyle tanıdığını ve aynı vaatleri kendisine de aktarması nedeniyle inandığını aktararak, "Kendisine 500 bin lira verdim. İlk zamanlarda bana 30 bin Türk Lirası gibi bir kâr payı ödedi, ardından herhangi bir ödeme yapmadı" dedi.56 yaşındaki Saim Diken, CHP'de aktif olarak görev yapan bir isimdi. İstanbul 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu. Seçilemeyince 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı, 2020'de Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı oldu. Ancak çok az bir oy farkıyla seçilemedi. Diken'in, iddiaya göre CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, CHP'li bazı milletvekilleri, il başkanları ve yardımcıları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar lira topladığı öne sürüldü.